Предложение ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации готовы рассмотреть в Минздраве РФ

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов о вакцинации и готов его обсуждать. Об этом сообщил журналистам в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал он.



Ранее посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что ЕС обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации.





