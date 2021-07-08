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Предложение ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации готовы рассмотреть в Минздраве РФ

18:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов о вакцинации и готов его обсуждать. Об этом сообщил журналистам в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал он.

Ранее посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что ЕС обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации.


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