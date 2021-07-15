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Более сотни участников драки в Кузьминках будут выдворены из страны

18:48 13.07.2021

Московские власти обещают принять жесткие меры в отношении участников крупной драки, случившейся накануне в Кузьминках. В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции отмечают, что участие иностранцев в таких правонарушениях недопустимо. «Предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка, будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности», - сообщили представители департамента.

По данным ведомства, 103 задержанных, в случае привлечения их к ответственности по ч 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, будут выдворены за пределы России.

Произошедшая драка стала поводом для специального межведомственного совещания, в котором участвовали представители столичного правительства, Управления ФСБ России по Москве и Московской области, Главного управления МВД России по Москве, Главного следственного управления СК России по Москве, прокуратуры Москвы, а также Федерации мигрантов России. Все они расценивают случившееся как чрезвычайное происшествие. Представители департамента отмечают, что применяемые с 15 марта 2020 года временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции «не касаются иностранных граждан, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе в связи с участием в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании».

Иностранным гражданам, которые будут выдворены за пределы РФ, также ограничат въезд на территорию РФ.

Напомним, поводом для крупной драки мигрантов в Кузьминках стал бытовой конфликт между приезжими, случившийся несколькими днями ранее в Московской области.

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