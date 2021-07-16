В Великобритании прошла премьера оперы об отравлении Александра Литвиненко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьера оперы под названием "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" (The Life & Death of Alexander Litvinenko) состоялась в четверг в Великобритании. Историю об отравлении бывшего офицера ФСБ поставила британская оперная труппа "Грейндж парк опера" в графстве Суррей под Лондоном.

Музыку для произведения написал Энтони Болтон - известный британский инвестор, который в последние годы также стал увлекаться сочинением музыкальных произведений. Автор либретто - британский музыкант Кит Хескет- Харви, работавший с Королевской оперой в Лондоне и Английской национальной оперой. Партию Александра Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди других персонажей, задействованных в опере из двух актов продолжительностью около 2 часов 15 минут: вдова россиянина Марина Литвиненко, олигарх Борис Березовский и россиянин Андрей Луговой, которому отводится роль убийцы Литвиненко.

Как ранее писала газета "Таймс" со ссылкой на основательницу и руководительницу труппы Васфи Кани, разрешение на постановку дала Марина Литвиненко. Кани также рассказала газете, что Марина Литвиненко предоставила труппе видеозаписи из семейного архива для проецирования на экраны у сцены во время исполнения оперы.

Осенью 2019 года в лондонском театре "Олд Вик" состоялась премьера спектакля "Очень дорогой яд" (Very Expensive Poison) по одноименной книге журналиста газеты "Гардиан" Люка Хардинга. Произведение, адаптированное для театра британским драматургом Люси Преббл, также посвящено истории отравления Литвиненко.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко скончался в британской столице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.