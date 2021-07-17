Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от «Единой России» стратегию развития Москвы

14:50

Развивать Москву нужно системно и при этом вывести качество жизни горожан на новый уровень, заявил мэр столицы Сергей Собянин, встречаясь с кандидатами в Государственную думу от «Единой России» в ее Штабе общественной поддержки. «Всегда хотелось бы перейти на новый уровень стандарта, отметил градоначальник. - И в поликлиниках мы такие шаги начали делать. Поэтому принято решение о комплексной модернизации первичного звена, создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий по новому стандарту суперсовременных поликлиник».

Модернизация предстоит и школам. «Следующим этапом будет модернизация образования - старых школ», - сказал мэр, отметив, что в таких преобразования важен системный подход. «Когда мы готовили вот эти материалы, мы попытались изложить в системном виде, как в каждой отрасли происходят изменения и какие, не просто количество чего-то построенного, а как вообще система развивается, к каким результатам она приходит», - пояснил Сергей Собянин.

Телеведущий Евгений Попов призвал больше внимания уделять сохранению объектов культурного наследия и поблагодарил за выделение финансов на один из важных культурных объектов Западного округа. «Не могу не сказать огромное спасибо, конечно, от жителей Западного округа, думаю, от всей Москвы по поводу выделения 360 миллионов на ремонт храма Покрова. Это жемчужина московского барокко, это просто невероятный храм! То, что сейчас эту жемчужину отреставрируют — это правда очень и очень большое дело. Спасибо вам от жителей: и от москвичей, и от меня лично, потому что это просто жемчужина, правда», - уверен Попов.