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Собянин: Москвичи должны чувствовать, что город меняется для них

19:50 17.07.2021

Москва должна стать самым прогрессивным мегаполисом мира, сохранив безопасную экологичную среду для жителей. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече в штабе общественной поддержки «Единой России».

По словам Собянина, горожане должны чувствовать, что столица меняется в лучшую сторону ради них и дорожит каждым жителем. «Мы не на острове живем, мы живем в конкурентном пространстве. Соперничаем с другими городами, с другими странами. Если от нас уедет 100 тыс. человек, их отсутствие только на первый взгляд будет неощутимым. Могут уехать 100 тыс. самых талантливых, самых креативных», – сообщил мэр.

Для людей надо создать все условия, чтобы они не уезжали, а благополучно жили в Москве, рожали детей и строили планы на будущее. «Нужно ощущение, что город тебя видит, чувствует, меняется ради тебя, что он самый крутой в мире, с одной стороны, а с другой – самый безопасный, спокойный и экологичный», – подчеркнул мэр.

На встрече с кандидатами на предстоящих выборах в Госдуму лидер московского списка «Единой России» Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии. Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся в единый день голосования – 19 сентября.

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