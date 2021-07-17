Собянин: Москвичи должны чувствовать, что город меняется для них
19:50 17.07.2021
Москва должна стать самым прогрессивным мегаполисом мира, сохранив безопасную экологичную среду для жителей. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече в штабе общественной поддержки «Единой России».
По словам Собянина, горожане должны чувствовать, что столица меняется в лучшую сторону ради них и дорожит каждым жителем. «Мы не на острове живем, мы живем в конкурентном пространстве. Соперничаем с другими городами, с другими странами. Если от нас уедет 100 тыс. человек, их отсутствие только на первый взгляд будет неощутимым. Могут уехать 100 тыс. самых талантливых, самых креативных», – сообщил мэр.
Для людей надо создать все условия, чтобы они не уезжали, а благополучно жили в Москве, рожали детей и строили планы на будущее. «Нужно ощущение, что город тебя видит, чувствует, меняется ради тебя, что он самый крутой в мире, с одной стороны, а с другой – самый безопасный, спокойный и экологичный», – подчеркнул мэр.
На встрече с кандидатами на предстоящих выборах в Госдуму лидер московского списка «Единой России» Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии. Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся в единый день голосования – 19 сентября.
НОВОСТИ
- 21:00 17.07.2021
- Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни среди российских регионов
- 20:30 17.07.2021
- В Японии заразились коронавирусом 15 человек, связанных с организацией Олимпиады
- 20:00 17.07.2021
- Глава МИД Эстонии сообщила, что не будет направлять в Минск нового посла
- 19:30 17.07.2021
- Заплатив 15 тыс. евро за путь в ЕС, нелегалы оказываются в палатке в Литве - Ландсбергис
- 19:00 17.07.2021
- Власти США расследуют возможную атаку на своих дипломатов в Вене
- 18:30 17.07.2021
- В Красноярском крае военнослужащий устроил стрельбу из окна дома - СМИ
- 18:00 17.07.2021
- В Мексике открылась церковь в честь Марадоны
- 17:30 17.07.2021
- В Крыму зафиксирован четвертый подряд суточный максимум по коронавирусу
- 17:00 17.07.2021
- В Перу президентам запретили выезжать из страны в течение года с момента окончания полномочий
- 16:00 17.07.2021
- РФ начала импортировать медицинский кислород
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать