Следствием проверяются четыре версии столкновения двух поездов в Приамурье
17:30 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования, потеря контроля за управлением одним из локомотивов", - говорится в сообщении.
Ранее компания "Эльгауголь" сообщала, что, по предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов.
"Осмотр места происшествия находится в завершающей стадии, назначены экспертные исследования, допрашивается широкий круг свидетелей, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося", - добавили в пресс-службе ведомства.
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