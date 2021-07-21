Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - глава ФСВТС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вывела на международный рынок авиации новейший военно- транспортный самолет Ил-112ВЭ. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"За последние два года российскими производителями авиатехники на мировой рынок вооружения выведены многофункциональный истребитель Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ", - сказал он.