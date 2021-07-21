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ФРГ обязалась предпринять быстрые действия в случае "агрессии" РФ против Украины - Госдеп

22:41 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в рамках соглашения с США по газопроводу "Северный поток - 2" обязалась предпринимать быстрые действия в случае "агрессии" России против Украины, а также настаивать на подобных мерах на уровне Евросоюза. Об этом заявила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Есть четкое обязательство <...> в этом заявлении [по итогам соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2"], что в случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или же предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", - сказала она. "Германия взяла на себя реальные обязательства предпринимать быстрые действия", - добавила представитель дипведомства, отметив, что речь идет в том числе о санкциях.

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