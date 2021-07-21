ФРГ обязалась предпринять быстрые действия в случае "агрессии" РФ против Украины - Госдеп
22:41 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия в рамках соглашения с США по газопроводу "Северный поток - 2" обязалась предпринимать быстрые действия в случае "агрессии" России против Украины, а также настаивать на подобных мерах на уровне Евросоюза. Об этом заявила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.
"Есть четкое обязательство <...> в этом заявлении [по итогам соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2"], что в случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или же предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", - сказала она. "Германия взяла на себя реальные обязательства предпринимать быстрые действия", - добавила представитель дипведомства, отметив, что речь идет в том числе о санкциях.
НОВОСТИ
- 22:52 21.07.2021
- Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, среди которых не значатся русские
- 22:00 21.07.2021
- Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% - Минэкономразвития
- 21:20 21.07.2021
- Зеленский посетит США 30 августа - Белый дом
- 20:40 21.07.2021
- США достигли соглашения с ФРГ по "Северному потоку - 2" - Нуланд
- 20:00 21.07.2021
- Доля привившихся от ковида меньше всего среди россиян от 18 до 29 лет - Голикова
- 19:20 21.07.2021
- США введут против Турции новые санкции, если она продолжит закупки оружия у РФ - Госдеп
- 18:40 21.07.2021
- Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - Роспотребнадзор
- 18:00 21.07.2021
- Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в РФ
- 17:35 21.07.2021
- «Единой Россией» собраны предложения семей Москвы по дальнейшему расширению мер поддержки
- 17:32 21.07.2021
- Путин предложил дополнительно поддержать медработников в связи с пандемией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать