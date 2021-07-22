Андрей Воробьев и Константин Цицин подписали соглашение о реновации подмосковного жилья

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Фото пресс-службы правительства Московской области

Программа реновации позволит на первом этапе переселить из аварийного жилья около 2,5 тыс. жителей Подмосковья. Губернатори гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХподписали соглашение о сотрудничестве. Финансовая поддержка Фонда может составить 1,6 млрд руб.

«К сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное, ветхое жилье. Президент в своем Послании четко обозначил динамику решения этого вопроса. Для этого существует Фонд реформирования ЖКХ, нам важно партнерство с ним – это дополнительные возможности, ресурсы, – сказал губернатор. – Первый блок – аварийное жилье. Эта программа идет, есть полное взаимопонимание. Хотелось бы еще более динамично ее реализовывать. Вторая часть – ветхое жилье. Закон о реновации даст возможность решить эту проблему. Стратегическое взаимодействие с Фондом позволит большему количеству людей въехать в комфортабельные, современные дома».

Соглашение предусматривает реализацию 5 пилотных проектов – в Балашихе, Королеве, Пушкине и два в Раменском. Расселят 32 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, часть жителей получат новые квартиры в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». Застройщики должны не просто построить дома, но и все необходимые объекты инфраструктуры, провести благоустройство.

«В конце 2020-го был принят закон о комплексном развитии территории, который в первую очередь подразумевает, что будут расселять из аварийного жилья, – отметил Константин Цицин. – В Московской области будет построено почти 2,5 млн кв. м жилья, где смогут жить почти 85 тыс. человек. В этих муниципалитетах также построят 33 соцобъекта».

В Подмосковье будет реализовано еще 4 проекта – в Мытищах, Ивантеевке, Одинцове, Фрязине. В общей сложности расселят более 600 МКД, в том числе 60 аварийных.

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов отметил актуальность программы для региона. «Во время работы «на земле» в администрации Сергиево-Посадского района я смог лично убедиться в необходимости такой программы, – рассказал Пахомов. – Программа реновации в Подмосковье будет представлять собой доработанный механизм развития застроенных территорий. Одной программы ликвидации аварийного фонда недостаточно, тем более что она решает лишь самые острые проблемы, которые совсем не могут ждать. Программа значительно повысит качество жизни горожан и улучшит ткань города, она позволит расселять жителей бараков, хрущевок – жилья, которое морально устарело в XXI веке».

Важность улучшения качества жизни и развития социальной инфраструктуры отметил Евгений Федоров, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам: «Реновация – это новый этап развития жилья и условий для проживания человека. Это предоставление гражданам жилья высокого качества, возможность получить инфраструктуру проживания и для детей, и современное окружающее пространство».