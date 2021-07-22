Белорусский спортсмен Кудин передан российской стороной и доставлен в Белоруссию
17:00 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусский спортсмен, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин, разыскиваемый ранее в Белоруссии за сопротивление милиции на акциях протеста после президентских выборов прошлым летом, передан российской стороной и доставлен в Белоруссию. Об этом сообщает Генпрокуратура Белоруссии в телеграм-канале в четверг.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что к настоящему времени "Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь".
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