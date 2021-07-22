У Кремля нет позиции по предложению наказывать за призывы к отказу от вакцинации
17:12 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не знает деталей инициатив, авторы которых предлагали ввести ответственность за призывы к отказу вакцинироваться от ковида по немедицинским показаниям. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.
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