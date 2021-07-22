Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Воронежской области

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Сбербанк и администрация Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему планируется модернизация приоритетных отраслей экономики и развитие соц. сферы региона. Документ подписан президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Соглашение предполагает развитие продвижение новых технологий в рамках национального проекта по цифровизации экономики РФ в Воронежской области.

Серьезное внимание направлено на трансформацию дорожного хозяйства и развитие интеллектуальной транспортной системы, образовательной базы, а также применение предлагаемого компаниями экосистемы Сбера инструмента “электронная коммерция” для расширения рынков сбыта областных производителей товаров.Сбербанк намерен участвовать в инвестиционных программах по комплексному развитию инфраструктуры региона, внедряя и применяя новейшие банковские технологии и интеллектуальные системы.

По мнению Германа Грефа, президента и председателя правления Сбербанка, “Воронеж стал одним из самых привлекательных городов России. Для нас большая честь помогать в развитии региона, визитной карточки центральной части нашей страны. Мы хотим поддержать его развитие, создать новые проекты для людей, поднять уровень здравоохранения, дать возможности детям получить самое лучшее образование. Помочь людям старшего поколения, чтобы они могли продолжать жить полноценной жизнью”.

На территории Воронежа планируется развитие, в том числе нефинансовых технологий. Например, планируется совместно с администрацией области открыть образовательную платформу Сбера “Сберкласс”. Область здравоохранения также ждут новшества от Сбера, в частности связанные с внедрением в медицину технологий Искусственного Интеллекта (ИИ). Администрацией и Сбером планируется также совместная реализация социальных проектов.

“Если мы сумеем, те решения, что есть в Сбербанке организовать, я думаю — это будет очень большая поддержка нашей медицины и позволит оказывать более качественную услугу населению”, — говорит Александр Гусев, губернатор Воронежской области