Под Анапой из-за заснувшего за рулем водителя кроссовера пострадали шесть человек, включая детей

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель кроссовера, по предварительным данным, заснул за рулем и выехал на тротуар в селе Сукко под Анапой, в результате пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.



"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали 6 человек: 3 взрослых и 3 детей. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится в сообщении ведомства.



Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, на место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.



Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что среди пострадавших четыре человека, включая двоих детей, - приезжие из Владимирской области, еще два человека, включая одного ребенка, - из Саратова.



