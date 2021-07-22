Под Анапой из-за заснувшего за рулем водителя кроссовера пострадали шесть человек, включая детей
18:15 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали 6 человек: 3 взрослых и 3 детей. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится в сообщении ведомства.
Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, на место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.
Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что среди пострадавших четыре человека, включая двоих детей, - приезжие из Владимирской области, еще два человека, включая одного ребенка, - из Саратова.
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