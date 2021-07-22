0
0
72
НОВОСТИ

Японцы устраивают домашние протесты из-за Олимпиады - СМИ

18:40 22.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Японцы начали устраивать домашние протесты из-за Олимпиады. Люди недовольны ростом случаев заражения коронавирусом в стране и дороговизной проведения Игр. Правительство попросило граждан оставаться дома.

Анонимные опросы показывают рост протестных настроений, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» жительница Японии, гид в Токио Ольга Запорожская.

«У нас идут протесты, народ крайне недоволен Олимпиадой. Ущерб от неё составляет 15-22 млрд йен. Будут самые большие расходы по демонтажу зрительских стадионов. Проводились акции протеста ещё неделю назад. Сейчас протесты запрещены, потому что завтра открывается Олимпиада. Чтобы провести протест, нужно получить разрешение от полиции. Японцы своё недовольство высказывают дома, это очень терпеливая нация, которой сложно выражать свои эмоции. Это проводятся опросы анонимно. Народ весь против Олимпиады».

Улицы Токио опустели, в городе нет туристов, отметила Запорожская.

«В Токио на улицах практически нет людей. Правительство обратилось с просьбой оставаться дома, наблюдать Олимпиаду дома и без острой необходимости не выходить на улицу. За вчерашние сутки было 1832 новых случая заражения в Токио. Это на 150% больше, чем всего лишь неделю назад. Риск заражения растёт, количество заражений растёт. Такой тишины в городе давно не было, туристов нет вообще».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 22.07.2021
Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"
0
129
10:32 22.07.2021
В Таджикистане проведут военные учения с участием 230 тыс человек
0
137
18:40 21.07.2021
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - Роспотребнадзор
0
260
12:32 21.07.2021
Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - глава ФСВТС
0
329
11:32 21.07.2021
Российская база в Таджикистане получит 17 современных БМП
0
306
09:20 21.07.2021
Британия проведет учения на случай возможного размещения российских ракет в Калининграде
0
349
21:20 20.07.2021
Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь
0
457
18:40 20.07.2021
Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
0
473
16:00 20.07.2021
Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года
0
494
11:00 20.07.2021
ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ
0
536

Возврат к списку