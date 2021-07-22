Японцы устраивают домашние протесты из-за Олимпиады - СМИ
18:40 22.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Японцы начали устраивать домашние протесты из-за Олимпиады. Люди недовольны ростом случаев заражения коронавирусом в стране и дороговизной проведения Игр. Правительство попросило граждан оставаться дома.
Анонимные опросы показывают рост протестных настроений, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» жительница Японии, гид в Токио Ольга Запорожская.
«У нас идут протесты, народ крайне недоволен Олимпиадой. Ущерб от неё составляет 15-22 млрд йен. Будут самые большие расходы по демонтажу зрительских стадионов. Проводились акции протеста ещё неделю назад. Сейчас протесты запрещены, потому что завтра открывается Олимпиада. Чтобы провести протест, нужно получить разрешение от полиции. Японцы своё недовольство высказывают дома, это очень терпеливая нация, которой сложно выражать свои эмоции. Это проводятся опросы анонимно. Народ весь против Олимпиады».
Улицы Токио опустели, в городе нет туристов, отметила Запорожская.
«В Токио на улицах практически нет людей. Правительство обратилось с просьбой оставаться дома, наблюдать Олимпиаду дома и без острой необходимости не выходить на улицу. За вчерашние сутки было 1832 новых случая заражения в Токио. Это на 150% больше, чем всего лишь неделю назад. Риск заражения растёт, количество заражений растёт. Такой тишины в городе давно не было, туристов нет вообще».
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