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Общественный транспорт сокращает интервалы движения на МАКС

14:45 23.07.2021

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Автор фото: Авиасалон
АО"Авиасалон" согласовало график движения общественного транспорта с сокращенными интервалами. Увеличено количество пригородных поездов Казанского направления, а также числа автобусных маршрутов между платформами "Отдых" и "Есенинская" и выставочным комплексом, в транспорте регулярно проводятся санобработки, на время проведения мероприятий их количество увеличено. Также усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, в общественных местах установлены санитайзеры.

При подготовке МАКС-21 соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Представителями Роспотребнадзора осуществляется постоянный мониторинг ситуации на площадке МАКС-2021.

Напоминаем: Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года.

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