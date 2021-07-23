Общественный транспорт сокращает интервалы движения на МАКС

14:45

Автор фото: Авиасалон



АО"Авиасалон" согласовало график движения общественного транспорта с сокращенными интервалами. Увеличено количество пригородных поездов Казанского направления, а также числа автобусных маршрутов между платформами "Отдых" и "Есенинская" и выставочным комплексом, в транспорте регулярно проводятся санобработки, на время проведения мероприятий их количество увеличено. Также усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, в общественных местах установлены санитайзеры.

При подготовке МАКС-21 соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Представителями Роспотребнадзора осуществляется постоянный мониторинг ситуации на площадке МАКС-2021.

Напоминаем: Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года.