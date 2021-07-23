Общественный транспорт сокращает интервалы движения на МАКС
14:45 23.07.2021
|
Автор фото: Авиасалон
При подготовке МАКС-21 соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Представителями Роспотребнадзора осуществляется постоянный мониторинг ситуации на площадке МАКС-2021.
Напоминаем: Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года.
НОВОСТИ
- 14:32 23.07.2021
- В Гонконге полиция арестовала пятерых издателей детских сказок по обвинению в подстрекательстве к мятежу - СМИ
- 14:25 23.07.2021
- Мэр Москвы рассчитывает, что ситуация с COVID-19 и дальше будет улучшаться
- 14:15 23.07.2021
- На выборах в Москве QR-коды использоваться не будут - Венедиктоов
- 14:12 23.07.2021
- На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
- 14:00 23.07.2021
- Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых
- 13:55 23.07.2021
- В жизни пожилого человека очень важно научиться обходиться без лекарств - Александр Румянцев
- 13:32 23.07.2021
- Ситуация с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады - повод для реакции РФ, считает Песков
- 13:22 23.07.2021
- Почти 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка вакцинировались от COVID-19
- 13:20 23.07.2021
- РЖД на 3 суток ограничили погрузку грузов, кроме продуктов, в Забайкалье
- 13:05 23.07.2021
- Белый дом ввел санкции против правительства Кубы за нарушения прав человека при разгоне демонстраций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать