0
0
133
НОВОСТИ

Открытие Олимпиады в Токио проходит на фоне протестов

15:30 23.07.2021 Источник: Интерфакс

На улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, свидетельствуют кадры международных телеканалов.

На кадрах трансляций видно, как участники протестов, маршируя вдоль улиц, скандируют: "Остановите Олимпиаду", а также размахивают плакатами с надписями "Нет Олимпиаде" и "Отмените Олимпиаду, спасите жизни".

Толпа протестующих собралась и у здания Нового национального стадиона, на котором проходит церемония открытия Олимпийских игр. Они также демонстрируют флаги и плакаты с требованием остановить проведение Олимпиады.

За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.

Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Мероприятие проходит без болельщиков на трибунах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 23.07.2021
Текущий темп роста цен, видимо, начал замедляться - ЦБ РФ
0
53
16:27 23.07.2021
Суд перенёс заседание по делу самовыдвиженца в Госудуму Олега Леонова
0
37
16:15 23.07.2021
Литве не хватает колючей проволоки для строительства "забора" на границе с Белоруссией
0
84
15:55 23.07.2021
Набиуллина: Заметны признаки начала перегрева необеспеченного потребкредитования
0
115
15:54 23.07.2021
Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра «Сокол-М»
0
100
15:53 23.07.2021
Севморпуть станет «комфортным международным логистическим маршрутом»
0
107
15:38 23.07.2021
Северному морскому пути нужно больше ледоколов
0
122
15:25 23.07.2021
Мэр Москвы рассчитывает, что ситуация с COVID-19 и дальше будет улучшаться
0
171
15:21 23.07.2021
Светлана Разворотнева: Современные реалии требуют постоянного обновления знаний
0
135
15:15 23.07.2021
На выборах в Москве QR-коды использоваться не будут - Венедиктов
0
178

Возврат к списку