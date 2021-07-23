Открытие Олимпиады в Токио проходит на фоне протестов
15:30 23.07.2021 Источник: Интерфакс
На улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, свидетельствуют кадры международных телеканалов.
На кадрах трансляций видно, как участники протестов, маршируя вдоль улиц, скандируют: "Остановите Олимпиаду", а также размахивают плакатами с надписями "Нет Олимпиаде" и "Отмените Олимпиаду, спасите жизни".
Толпа протестующих собралась и у здания Нового национального стадиона, на котором проходит церемония открытия Олимпийских игр. Они также демонстрируют флаги и плакаты с требованием остановить проведение Олимпиады.
За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.
Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Мероприятие проходит без болельщиков на трибунах.
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