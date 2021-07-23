Назначена дата нового раунда диалога РФ-США по стратегической стабильности

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет 28 июля в Женеве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В развитие договоренностей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско- американского диалога по стратегической стабильности", - сообщили в министерстве.