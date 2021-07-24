Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец "Саханд" нарушил границу республики

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский эсминец Sahand в пятницу зашел без разрешения в территориальные воды Эстонии. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Андра Юндас.

"Вчера после десяти часов вечера направляющийся в Санкт- Петербург корабль Sahand зашел в воды Эстонии с северо- западной стороны острова Осмуссаар", - сказала она порталу Э-эр-эр.

По ее информации, в соответствии с законом о государственной границе Эстонии, иностранные военные корабли должны уведомлять МИД Эстонии о проходе через ее территориальные воды не менее чем за 48 часов, однако "Саханд" этого не сделал.

"Центр морской охраны [Эстонии] дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону", - добавила Юндас.

Согласно сообщению, в 10:00 (совпадает с мск) субботы "Саханд" вошел в территориальные воды РФ.