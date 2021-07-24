В Бурятии нашли обломки предположительно самолета Ан-2, пропавшего год назад

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки предположительно самолета Ан-2, пропавшего год назад, обнаружены в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 метров, в 27 км от населенного пункта Кырен Тункинского района <...> обнаружены обломки самолета и останки 3-4 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, обломки, возможно, принадлежат самолету Ан-2, который пропал год назад в Тункинском районе.