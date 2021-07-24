В Раде предлагают лишать украинского гражданства за российский паспорт - законопроект

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада зарегистрировала законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Об этом в субботу сообщается на сайте парламента.

Проект закона передали на рассмотрение руководству, его текст еще не обнародован.