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НОВОСТИ

В Раде предлагают лишать украинского гражданства за российский паспорт - законопроект

20:30 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада зарегистрировала законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Об этом в субботу сообщается на сайте парламента.

Проект закона передали на рассмотрение руководству, его текст еще не обнародован.

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