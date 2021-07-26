Сильные дожди потушили почти все лесные пожары на Колыме

07:25 Источник: Интерфакс

Площадь лесных пожаров в Магаданской области за минувшие выходные уменьшилась с 63 тыс. га до 95 га - ливневые дожди потушили почти все возгорания в регионе.

"В Магаданской области зафиксированы четыре природных пожара. Площадь активного горения 95 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.