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НОВОСТИ

Сильные дожди потушили почти все лесные пожары на Колыме

07:25 26.07.2021 Источник: Интерфакс

Площадь лесных пожаров в Магаданской области за минувшие выходные уменьшилась с 63 тыс. га до 95 га - ливневые дожди потушили почти все возгорания в регионе.

"В Магаданской области зафиксированы четыре природных пожара. Площадь активного горения 95 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

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