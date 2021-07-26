ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России в ходе спецоперации в 25 регионах страны задержала 45 подпольных оружейников, у которых изъяли более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тыс. патронов, пресечена деятельность 32 подпольных оружейных мастерских. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС. Спецоперация проводилась в июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

"В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.