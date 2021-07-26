0
0
102
НОВОСТИ

ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников

15:32 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России в ходе спецоперации в 25 регионах страны задержала 45 подпольных оружейников, у которых изъяли более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тыс. патронов, пресечена деятельность 32 подпольных оружейных мастерских. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС. Спецоперация проводилась в июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

"В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 26.07.2021
Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
0
95
17:30 24.07.2021
Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец "Саханд" нарушил границу республики
0
445
14:00 24.07.2021
Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
0
539
22:10 23.07.2021
Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана
0
581
14:12 23.07.2021
На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
0
619
11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
648
21:20 22.07.2021
ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане
0
753
11:20 22.07.2021
Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"
0
841
10:32 22.07.2021
В Таджикистане проведут военные учения с участием 230 тыс человек
0
819
18:40 21.07.2021
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - Роспотребнадзор
0
936

Возврат к списку