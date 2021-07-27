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РФПИ исследует возможные комбинации "Спутника V" с рядом зарубежных вакцин

07:00 27.07.2021 Источник: Интерфакс

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет совместные клинические исследования по комбинации первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" с рядом вакцин зарубежного производства, сообщила в ночь на вторник пресс-служба фонда.

"В настоящее время РФПИ проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента "Спутника V" - вакцины "Спутник Лайт" - с вакцинами других зарубежных производителей", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале РФПИ.

В сообщении не уточняется, вакцины каких разработчиков участвуют в исследованиях на совместимость.

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