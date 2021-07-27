Кабмин Японии не стал комментировать российские предложения для инвесторов на Курилах

07:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии в настоящее время не будет комментировать предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах, которые премьер-министр России Михаил Мишустин собирается представить президенту РФ Владимиру Путину по возвращении из рабочей поездки на Дальний Восток. Об этом сообщил во вторник на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев", - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать слова главы российского правительства о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны. Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, "который не нарушал бы правовые позиции обеих стран".