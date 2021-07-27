0
0
1
НОВОСТИ

Кабмин Японии не стал комментировать российские предложения для инвесторов на Курилах

07:36 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии в настоящее время не будет комментировать предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах, которые премьер-министр России Михаил Мишустин собирается представить президенту РФ Владимиру Путину по возвращении из рабочей поездки на Дальний Восток. Об этом сообщил во вторник на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев", - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать слова главы российского правительства о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны. Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, "который не нарушал бы правовые позиции обеих стран".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

07:24 27.07.2021
Особый противопожарный режим сохранится на севере Иркутской области до начала осени
0
30
07:10 27.07.2021
Россияне Рылов и Колесников завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады в заплыве на спине на 100 м
0
67
07:00 27.07.2021
РФПИ исследует возможные комбинации "Спутника V" с рядом зарубежных вакцин
0
89
22:40 26.07.2021
Законопроект о запрете на продажу животных в зоомагазинах внесен в Госдуму
0
543
22:00 26.07.2021
В Турции выявлено максимальное с 9 мая число заразившихся коронавирусом - 16 809
0
556
21:20 26.07.2021
Джефф Безос предложил покрыть расходы НАСА в обмен на контракт в лунной программе
0
583
20:40 26.07.2021
Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции и подключен к ИВЛ - СМИ
0
758
20:00 26.07.2021
Крестный ход не будет проводиться в День крещения Руси в Москве - РПЦ
0
644
19:20 26.07.2021
Доля убыточных организаций в РФ в январе - мае сократилась до 30,4% - Росстат
0
640
19:00 26.07.2021
Добровольцы и “молодогвардейцы” вместе с летчиком-космонавтом Романом Романенко рассмотрели вопросы патриотического воспитания
0
650

Возврат к списку