0
0
78
НОВОСТИ

В Думу внесен проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

13:05 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и сигарет. Текст документа размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ", - говорится в законопроекте. Такие изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

В качестве одного из механизмов контроля за расходованием этих денег курганские депутаты предлагают перечисление пособия на "социальный электронный счет", транзакции с которого смогут отслеживаться.

"Полагаем, что внесение соответствующих изменений, несмотря на несущественный размер пособия на ребенка, установленный в отдельных субъектах РФ, но с учетом количества получателей данного пособия, будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних", - указывают авторы в пояснительной записке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 27.07.2021
Японское космическое агентство провело успешное испытание ракеты с новым двигателем
0
51
13:30 27.07.2021
Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
0
49
13:20 27.07.2021
В РФ могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже
0
72
13:00 27.07.2021
Регионы РФ не могут быть предметом сделок - Песков
0
106
12:50 27.07.2021
Сбер поможет повысить финансовую грамотность людей с инвалидностью
0
123
12:32 27.07.2021
ЕС достиг своей цели - вакцинировал 70% взрослого населения хотя бы одной дозой - глава ЕК
0
152
12:20 27.07.2021
В Токио за сутки выявлено рекордные 2 848 случаев инфицирования COVID-19 - ТВ
0
161
12:05 27.07.2021
В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за коронавируса за сутки
0
181
12:02 27.07.2021
Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом “Спутник Лайт”
0
182
12:00 27.07.2021
В России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом за сутки
0
169

Возврат к списку