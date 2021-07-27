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НОВОСТИ

Сбером опубликована Политика в области устойчивого развития и ESG

14:22 27.07.2021

Сбер опубликовал Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, закрепляющую конструктивную основу работы Сбера в области ESG и устойчивого развития. Документ обозначает основную цель, сферы деятельности, принципы, направления и задачи, а также основы системы управления устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Политика описывает вклад Сбера в достижение релевантных целей ООН в области устойчивого развития (UN Sustainable Development Goals).

Основная цель Сбера в области ESG и устойчивого развития — занять лидирующую роль в системных изменениях в области ESG на национальном и международном уровнях для создания экономики процветания, сохранения окружающей среды на основе сотрудничества и творчества клиентов, инвесторов, акционеров, партнеров, сотрудников и государства.

Достижение поставленной цели вкупе с принципами и внутренними задачами будет решаться Сбером как организацией, финансово-технологической группой, системообразующим институтом российской экономики, а также участником международного рынка и глобальных инициатив.

Политика размещена на интернет-ресурсах Сбера и на сайте уполномоченного информационного агентства, её утверждение вносит вклад в развитие комплексной системы управления ESG, и продолжает систематизацию деятельности в данной сфере вслед за Стратегией развития Сбера 2023, принятой в 2020 году.

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