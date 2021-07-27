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Число пострадавших при взрыве на заводе в ФРГ выросло до 16

16:12 27.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число пострадавших при взрыве на заводе в Германии выросло до 16. Один человек погиб, четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает оператор предприятия Chempark.

Взрыв произошёл на химпредприятии в Леверкузене сегодня утром. Над городом поднялся густой столб чёрного дыма. Жителей призвали не покидать свои дома.  Говорит Москва

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