Число пострадавших при взрыве на заводе в ФРГ выросло до 16

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число пострадавших при взрыве на заводе в Германии выросло до 16. Один человек погиб, четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает оператор предприятия Chempark.

Взрыв произошёл на химпредприятии в Леверкузене сегодня утром. Над городом поднялся густой столб чёрного дыма. Жителей призвали не покидать свои дома. Говорит Москва