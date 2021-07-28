Суд вынес обвинительный приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину
10:32 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину, признав их виновными в государственной измене и шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена") и ст. 276 ("Шпионаж") УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна - на 10 лет и 5 месяцев соответственно", - сообщили в ЦОС. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима.
По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным.
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