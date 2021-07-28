РФ поддержит мусульманские страны в преодолении кризисов и борьбе с терроризмом - Путин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия окажет поддержку мусульманским странам в преодолении региональных кризисов и борьбе проявлениями терроризма и экстремизма, заверил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир", открывающегося в среду в Казани.

"Отношения между Россией и мусульманскими странами традиционно носят дружественный, конструктивный характер. Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно- технической, гуманитарной и многих других областях", - говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

"Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма", - указывается в приветствии Путина.

Президент выразил уверенность в содержательности и конструктивности дискуссий на этом мероприятии.

Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" проводится уже 12 лет, однако в минувшем году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Впервые форум прошел в 2009 году, приняв 250 участников, а в 2019 году его посетили более 3,5 тыс. человек. Организаторы обозначили главной целью саммита налаживание сотрудничества и поддержание диалога в экономической, политической и культурной сферах между Россией и странами - участниками Организации исламского сотрудничества.