Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
13:05 28.07.2021 Источник: Интерфакс
Ситуация по периметру границ стран Шанхайской Организации Сотрудничества сложная и имеет тенденцию к обострению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Мирному развитию государств - членов Организации и благополучию наших народов продолжают угрожать международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность", - сказал Шойгу в среду, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.
При этом он отметил, что "ситуация усугубляется пандемией, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы".
"На данном этапе, безусловно, особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечён в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя", - сказал Шойгу.
Он надеется, что совместными усилиями в регионе удастся сохранить мир и стабильность.
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