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Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу

13:05 28.07.2021 Источник: Интерфакс

Ситуация по периметру границ стран Шанхайской Организации Сотрудничества сложная и имеет тенденцию к обострению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Мирному развитию государств - членов Организации и благополучию наших народов продолжают угрожать международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность", - сказал Шойгу в среду, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

При этом он отметил, что "ситуация усугубляется пандемией, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы".

"На данном этапе, безусловно, особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечён в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя", - сказал Шойгу.

Он надеется, что совместными усилиями в регионе удастся сохранить мир и стабильность.

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