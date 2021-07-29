Кремль пытается вмешаться в выборы в ФРГ - Bloomberg
09:32 29.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Bloomberg: Кремль пытается вмешаться в выборы в Германии. По данным источников агентства, о развернутой против себя кампании сообщили в службы безопасности в штабе «Зеленых». Их лидер Анналена Бербок одна из немногих крупных политиков в стране, кто выступает решительно против достройки газопровода «Северный поток-2», причем одно время она лидировала среди всех кандидатов на пост канцлера по данным экзит-поллов.
Набор средств, применяемых Россией, по данным агентства, тот же, что использовался в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016-м – кибершпионаж и распространение дезинформации в Интернете.
В Кремле свою причастность отвергли. Выборы в Бундестаг пройдут 26-го сентября. Эхо Москвы
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