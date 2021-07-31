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На Украине число привитых от коронавируса превысило 2 млн человек - Минздрав

11:20 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2 млн человек полностью вакцинировались от коронавируса на Украине, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.

"Завершили вакцинацию, сделав две дозы прививки, 2 000 356 человек. Еще 3 525 848 получили одну дозу вакцины и ожидают вторую", - отметили в ведомстве. Таким образом, на Украине полностью вакцинированы 4,8% населения.

По данным министерства, за минувшие сутки прививки сделали 150 080 человек. Одну дозу получили 88 219 человек, полностью были иммунизированы 61 861. В стране работают 873 мобильные бригады, 2 485 прививочных пунктов и 255 центров вакцинации.

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