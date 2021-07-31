Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы
11:55 31.07.2021
|Фото Александры Ивановой
По словам Леонова, всего сборщики собрали более 23 тыс. подписей, в среднем один человек за день собирал 2,8 подписей, причем большую часть удалось собрать в ходе обхода квартир. После внутренней проверки подписных листов, решено было передать в избирком 14 911 подписей. При этом, согласно законодательству, допустимый процент брака в сданных кандидатом подписях не должен превышать 5%.
Напомним, Олег Леонов – куратор проектов поискового отряда «ЛизаАлерт».
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