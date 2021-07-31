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НОВОСТИ

Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

11:55 31.07.2021

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Фото Александры Ивановой
Самовыдвиженец Олег Леонов, который намерен баллотироваться в Государственную думу РФ в 208 округе Москвы, сдал в избирательную комиссию 14 911 подписей в свою поддержку. По его словам, собрать подписи было очень непросто. «Нас критиковали, посторонние люди на пикетах пытались поставить заведомо ложные подписи, - отмечает общественник. - Некоторые радикальные оппозиционеры травили моих сборщиков и обвиняли их во всём подряд. Было много провокаций. Но мы справились. Я горжусь своей командой. Горжусь ребятами, которые проделали такую титаническую работу. Их больше 400 человек!». 

 По словам Леонова, всего сборщики собрали более 23 тыс. подписей, в среднем один человек за день собирал 2,8 подписей, причем большую часть удалось собрать в ходе обхода квартир. После внутренней проверки подписных листов, решено было передать в избирком 14 911 подписей. При этом, согласно законодательству, допустимый процент брака в сданных кандидатом подписях не должен превышать 5%.  

 Напомним, Олег Леонов – куратор проектов поискового отряда «ЛизаАлерт». 

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