Дмитрий Саблин: Жителям Новой Москвы нужно обеспечить качественную и доступную социальную инфраструктуру

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Фото Ольги Крыловой

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы важно открыть к 1 сентября максимальное количество школ, работы по сдаче которых сейчас близки к завершению. К такому мнению пришли 30 июля в Штабе общественной поддержки «Единой России» участники круглого стола на тему «Эффективное развитие социальной инфраструктуры», посвященного проектированию, строительству и введению объектов образования, здравоохранения и спорта в ТиНАО. «Сегодня мы рассматриваем 55 социальных объектов - это поликлиники и амбулатории, школы и детские сады, - заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин, председатель постоянно действующей рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры». - Самое важное для нас сейчас, конечно, - школы. Важно сдать их к 1 сентября, чтобы дети, особенно первоклашки, пошли в свои новые школы именно 1 сентября, а не 2 или 15 сентября, потому что этот день они запоминают на всю жизнь». По словам Саблина, в программе лидера столичного списка «Единой России» Сергея Собянина «Лучший город Земли» сфера образования обозначена в числе главных приоритетов. Сейчас 95% родителей первоклассников в Москве имеют возможность выбрать школу в районе места жительства, однако необходимо довести этот показатель до 100%.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин предложил в последней декаде августа провести на почти готовых объектах дни открытых дверей с участием родителей, педагогов и школьников.

«Результаты деятельности нашей рабочей группы «Развитие ТиНАО: Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» подтверждают эффективность и востребованность такого формата работы - всего за несколько месяцев удалось ускорить сдачу порядка двух десятков объектов и решить проблемы, которые сдерживали запуск их строительства», - отметил Саблин.

По словам депутата, жители направили ему более 165 тысяч наказов. «Люди очень ждут школы, детские сады, поликлиники. Сегодня нужен особый подход к строящимся и сдающимся социальным объектам. Вместе с каждым из них Москва становится другой. А именно к этому мы все стремимся», - сказал Саблин. По словам парламентария, поступившие наказы дополнят Народную программу, создаваемую «Единой Россией».