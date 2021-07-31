0
0
42
НОВОСТИ

Дмитрий Саблин: Жителям Новой Москвы нужно обеспечить качественную и доступную социальную инфраструктуру

12:13 31.07.2021

7000.JPG
Фото Ольги Крыловой
В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы важно открыть к 1 сентября максимальное количество школ, работы по сдаче которых сейчас близки к завершению. К такому мнению пришли 30 июля в Штабе общественной поддержки «Единой России» участники круглого стола на тему «Эффективное развитие социальной инфраструктуры», посвященного проектированию, строительству и введению объектов образования, здравоохранения и спорта в ТиНАО. «Сегодня мы рассматриваем 55 социальных объектов - это поликлиники и амбулатории, школы и детские сады, - заявил  депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин, председатель постоянно действующей рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры». - Самое важное для нас сейчас, конечно, - школы. Важно сдать их к 1 сентября, чтобы дети, особенно первоклашки, пошли в свои новые школы именно 1 сентября, а не 2 или 15 сентября, потому что этот день они запоминают на всю жизнь». По словам Саблина, в программе лидера столичного списка «Единой России» Сергея Собянина «Лучший город Земли» сфера образования обозначена в числе главных приоритетов. Сейчас 95% родителей первоклассников в Москве имеют возможность выбрать школу в районе места жительства, однако необходимо довести этот показатель до 100%.   

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин предложил в последней декаде августа провести на почти готовых объектах дни открытых дверей с участием родителей, педагогов и школьников.

«Результаты деятельности нашей рабочей группы «Развитие ТиНАО: Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» подтверждают эффективность и востребованность такого формата работы - всего за несколько месяцев удалось ускорить сдачу порядка двух десятков объектов и решить проблемы, которые сдерживали запуск их строительства», - отметил Саблин.

По словам депутата, жители направили ему более 165 тысяч наказов. «Люди очень ждут школы, детские сады, поликлиники. Сегодня нужен особый подход к строящимся и сдающимся социальным объектам. Вместе с каждым из них Москва становится другой. А именно к этому мы все стремимся», - сказал Саблин. По словам парламентария, поступившие наказы дополнят Народную программу, создаваемую «Единой Россией». 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:25 31.07.2021
В РФ завершено строительство линии по производству китайской вакцины от ковида
0
81
11:55 31.07.2021
Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы
0
122
11:50 31.07.2021
Более 146 тысяч человек проверили готовность системы онлайн-голосования в Москве
0
122
11:20 31.07.2021
На Украине число привитых от коронавируса превысило 2 млн человек - Минздрав
0
185
11:10 31.07.2021
Упрощенный порядок регистрации безработных в РФ продлен до 31 декабря 2021 года
0
188
10:20 31.07.2021
В небе над городом на западе Турции ночью можно было наблюдать падение метеорита - СМИ
0
261
10:10 31.07.2021
После драки со стрельбой в магазине "Ашан" в центре Москвы полиция возбудила уголовное дело
0
332
09:35 31.07.2021
На следующей неделе в ряд регионов Росссии придет аномальное тепло - Вильфанд
0
404
09:30 31.07.2021
В РФ пока не выявляют водителей и не штрафуют за опасную езду по дорожным камерам
0
313
09:25 31.07.2021
В Вашингтоне вновь открылся закрытый из-за пандемии музей авиации и космонавтики
0
295

Возврат к списку