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Для защиты села в Якутии от лесных пожаров направлены дополнительные силы МЧС

13:30 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные силы направлены из Якутска в Горный район Якутии, чтобы защитить от лесных пожаров село Бясь-Кюель. Об этом сообщается в субботу на сайте территориального управления МЧС.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Горного района. Для защиты населенного пункта Бясь-Кюель дополнительно направлено 15 пожарных специализированной пожарно-спасательной части Якутска. Ранее в местность были направлены спасатели МЧС России", - говорится в сообщении.

Всего на территории района действует 17 природных пожаров, в тушении задействованы 565 человек и 88 единиц техники.

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