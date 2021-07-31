Для защиты села в Якутии от лесных пожаров направлены дополнительные силы МЧС

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные силы направлены из Якутска в Горный район Якутии, чтобы защитить от лесных пожаров село Бясь-Кюель. Об этом сообщается в субботу на сайте территориального управления МЧС.



"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Горного района. Для защиты населенного пункта Бясь-Кюель дополнительно направлено 15 пожарных специализированной пожарно-спасательной части Якутска. Ранее в местность были направлены спасатели МЧС России", - говорится в сообщении.



Всего на территории района действует 17 природных пожаров, в тушении задействованы 565 человек и 88 единиц техники.



