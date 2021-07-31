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НОВОСТИ

Под Калугой столкнулись грузовик и поезд Адлер-Москва

14:15 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цементовоз и пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер - Москва, столкнулись в Калужской области. Водитель грузовика погиб, идет эвакуация пассажиров, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер - Москва. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в настоящий момент на месте работают оперативные службы. Пострадавших среди пассажиров нет, их доставляют на вокзалы.

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