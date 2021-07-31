Евгений Нифантьев: Вакцина дает гарантию, что течение болезни не будет тяжелым

16:05

Фото: Галина Бродская



Вакцинация – единственный способ предотвратить распространение коронавируса, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, комментируя изменения в списке антиэпидемических мер, применяемых в Москве. Напомним, мэр Сергей Собянина отменил обязательное ношение перчаток в общественном транспорте столицы, призвал при этом горожан вакцинироваться против ковида.

«Я с первых дней был на рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией, отметил Нифантьев. - Мы, фармацевты и провизоры, – те люди, которые подавали «снаряды» врачам. И мне пришлось столкнуться с вирусом два раза. Такого никому не пожелаешь – эти две недели ты не понимаешь, выкарабкаешься или нет. И я абсолютно убежден в том, что единственный способ побороть эту болезнь – как можно большему числу людей сделать прививку. Этим мы защитим людей, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям».

Нифантьев напоминает, что никакая вакцина не может дать стопроцентной гарантиии, что человек не заболеет, но привитый человек заболев, останется жив, а течение болезни не будет тяжелым.

«Мы несем ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые нас окружают. Для меня самые близкие люди – это моя семья. У меня пожилые родители. Папе 84 года, он заслуженный врач РФ, маме 70 с небольшим, она тоже врач. Оба сделали прививку. Также «Спутником» привились моя родная сестра и племянница, которая переболела и работает в «красной зоне». У нас четыре поколения медицинских работников, и мы понимаем, что специалисты точно выбирают вакцинацию», – сообщил Нифантьев.

Как сообщают городские власти, в Москве против COVID-19 привились более 4 млн человек, оба компонента вакцины получили 2,2 млн горожан.