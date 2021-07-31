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В общежитии в Нижнем Новгороде при пожаре пострадали семь человек

19:25 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Семь человек пострадали", - отметили в пресс-службе.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что горит чердак, туда огонь перешел с четвертого этажа.

Сообщении о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля. В 18:13 мск открытое горение ликвидировано на площади 45 кв. метров.

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