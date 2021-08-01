В российской сборной на Олимпиаде в Токио зараженных COVID-19 нет

09:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаев заражения коронавирусом среди российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио не выявлено. Об этом журналистам на пресс- конференции сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады в Токио. Первый и самый главный итог - то, что в составе команды России нет ни одного инфицированного ковидом, - сказал Поздняков. - Для нас это особый предмет для гордости, в графе "положительно" у тестированных значится ноль, для нас это положительный результат. Это значит, что вся наша делегация, все наши спортсмены продолжают участие в Олимпиаде".