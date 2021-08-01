Заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает сокращаться

11:33 Источник: Интерфакс

Более 2,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это почти на 30% меньше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 тыс. 484 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 тыс. 514 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 тыс. 30 человек, или почти на 30% меньше, чем днём ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. С начала пандемии скончались 25 тыс. 704 москвича. Шестой раз за месяц суточное число смертей меньше 100 случаев.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 тыс. 475 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 363 тыс. 505 человек.