0
0
30
НОВОСТИ

Заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает сокращаться

11:33 01.08.2021 Источник: Интерфакс

Более 2,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это почти на 30% меньше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 тыс. 484 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 тыс. 514 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 тыс. 30 человек, или почти на 30% меньше, чем днём ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. С начала пандемии скончались 25 тыс. 704 москвича. Шестой раз за месяц суточное число смертей меньше 100 случаев.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 тыс. 475 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 363 тыс. 505 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 01.08.2021
В МОК отказадись дать оценку высказываниям главы антидопингового агентства США
0
19
11:10 01.08.2021
В Анапе бензовоз столкнулся с электричкой
0
94
10:00 01.08.2021
Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский
0
204
09:48 01.08.2021
В российской сборной на Олимпиаде в Токио зараженных COVID-19 нет
0
199
09:45 01.08.2021
В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
0
207
09:40 01.08.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 1 августа, 2021
0
219
09:30 01.08.2021
Число зараженных COVID-19, задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 264-х
0
233
09:15 01.08.2021
В НАСА заявили, что смогут обеспечить работу МКС до 2028 года, а может и дольше
0
228
09:00 01.08.2021
На экспорт за пределы ЕАЭС на черные и цветные металлы вводятся пошлины
0
264
20:30 31.07.2021
Из-за пожаров в Бодруме временно размещены в других отелях около 100 россиян
0
1012

Возврат к списку