Заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает сокращаться
11:33 01.08.2021 Источник: Интерфакс
Более 2,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это почти на 30% меньше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.
По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 тыс. 484 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 тыс. 514 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 тыс. 30 человек, или почти на 30% меньше, чем днём ранее.
За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. С начала пандемии скончались 25 тыс. 704 москвича. Шестой раз за месяц суточное число смертей меньше 100 случаев.
Выздоровели от заболевания за сутки 3 тыс. 475 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 363 тыс. 505 человек.
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