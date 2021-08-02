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НОВОСТИ

За последние 24 часа армия Афганистана уничтожила более 450 талибов - Минобороны

10:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) ликвидировали за минувшие сутки 455 боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) и ранили 232. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Афганистана на своей странице в "Твиттере".

Армия ведет ожесточенные бои в провинциях Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Герат, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа. Особенно напряженное противоборство разворачивается за город Герат - третий по величине населенный пункт в Афганистане, где талибы вошли в центральные кварталы. АНСОБ перебросили в Герат отряды спецназа в качестве подкрепления. Ночью была отбита попытка штурма городской тюрьмы.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари талибов намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

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