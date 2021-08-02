Пандемия COVID-19 обошлась экономике городе более чем в 600 млрд рублей – Собянин

10:25

В интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о влиянии пандемии на экономическую ситуацию в столице. По его словам, она обошлась Москве в шестьсот миллиардов рублей.

«Мы недополучили 200-250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — рассказал журналистам Сергей Собянин.

«И мне кажется, что ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас. Для всех нас это главная тема - политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», — отметил мэр. По его мнению, ситуация с пандемией коронавируса гораздо серьезнее влияет на «на внутреннее самоощущение и самочувствие».