Пандемия COVID-19 обошлась экономике городе более чем в 600 млрд рублей – Собянин
10:25 02.08.2021
«Мы недополучили 200-250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — рассказал журналистам Сергей Собянин.
«И мне кажется, что ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас. Для всех нас это главная тема - политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», — отметил мэр. По его мнению, ситуация с пандемией коронавируса гораздо серьезнее влияет на «на внутреннее самоощущение и самочувствие».
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