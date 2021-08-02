0
0
157
НОВОСТИ

В США опубликовали доклад о происхождении коронавируса - СМИ

11:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Фокс ньюс".

"Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября", - говорится в отчете республиканца. Он призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование.

В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре. Авторы доклада отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.

Как пишет газета "Хилл", составители доклада "не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами", их цель - "подготовить законодательный ответ на действия Китая". Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:16 01.08.2021
Тылу Вооруженных Сил 321-год
0
286
09:45 01.08.2021
В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
0
335
13:05 30.07.2021
Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
0
649
12:20 30.07.2021
Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
0
674
11:05 30.07.2021
Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
0
679
10:32 30.07.2021
В Хакасии пьяный мужчина поджег пункт вакцинации Минобороны
0
664
21:20 29.07.2021
Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном
0
798
12:32 29.07.2021
Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности армии
0
833
12:24 29.07.2021
Во время проведения Главного военно-морского парада инфицирования военнослужащих Covid-19 не допущено - Минобороны
0
829
13:05 28.07.2021
Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
0
985

Возврат к списку