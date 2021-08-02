В США опубликовали доклад о происхождении коронавируса - СМИ

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Фокс ньюс".



"Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября", - говорится в отчете республиканца. Он призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование.



В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре. Авторы доклада отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.



Как пишет газета "Хилл", составители доклада "не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами", их цель - "подготовить законодательный ответ на действия Китая". Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.



