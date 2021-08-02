В США опубликовали доклад о происхождении коронавируса - СМИ
11:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября", - говорится в отчете республиканца. Он призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование.
В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре. Авторы доклада отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.
Как пишет газета "Хилл", составители доклада "не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами", их цель - "подготовить законодательный ответ на действия Китая". Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.
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