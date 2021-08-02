0
0
66
НОВОСТИ

При реализации программы реновации нужно идти на шаг впереди - Ирина Белых

11:40 02.08.2021

210802-1.jpg
Фото: Ольга Крылова
Ирина Белых, депутат Государственной Думы Российской Федерации, провела рабочее совещание, посвященное развитию и реализации программы реноваций, проходящих в Москве. Совещание прошло в Штабе общественной поддержки “Единой России”, на Покровке, 47, в нем приняли участие представители органов исполнительной власти, ресурсных и управляющих компаний, застройщики, сотрудники Московского фонда реновации, целью обсуждения стало обеспечение комфортного переезда жителей на новые квартиры.

Ирина Белых отметила серьезные ресурсы, вкладываемые в программу реноваций, согласно Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли», в Москве предстоит построить 5175 домов общей площадью 16,4 млн кв. метров для 1 млн жителей. Она отметила, что на данный момент введены в эксплуатацию 114 домов, в новое жилье переселилось 30,7 тыс. жителей, так что, считает депутат, впереди еще много серьезной работы. Также, она подчеркивает важность своевременного информирования граждан о порядке оформления соответствующих документов, процессе обращения в профильные инстанции.

Представителями управляющих компаний, застройщиков, МФЦ, ЕИРЦ, «Мослифта», органов исполнительной власти, Московского фонда реновации, принимающими участие в совещании, была составлена общая дорожная карта, позволяющая всем структурам сотрудничать в интересах каждого жителя столицы.

Напоминаем: программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Первые жители въехали в новые дома уже в феврале 2018 года. Для строительства домов по программе реновации подобрано 513 стартовых площадок, они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:16 01.08.2021
Тылу Вооруженных Сил 321-год
0
286
09:45 01.08.2021
В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
0
335
13:05 30.07.2021
Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
0
649
12:20 30.07.2021
Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
0
674
11:05 30.07.2021
Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
0
679
10:32 30.07.2021
В Хакасии пьяный мужчина поджег пункт вакцинации Минобороны
0
664
21:20 29.07.2021
Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном
0
798
12:32 29.07.2021
Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности армии
0
833
12:24 29.07.2021
Во время проведения Главного военно-морского парада инфицирования военнослужащих Covid-19 не допущено - Минобороны
0
829
13:05 28.07.2021
Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
0
985

Возврат к списку