При реализации программы реновации нужно идти на шаг впереди - Ирина Белых
11:40 02.08.2021
|Фото: Ольга Крылова
Ирина Белых отметила серьезные ресурсы, вкладываемые в программу реноваций, согласно Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли», в Москве предстоит построить 5175 домов общей площадью 16,4 млн кв. метров для 1 млн жителей. Она отметила, что на данный момент введены в эксплуатацию 114 домов, в новое жилье переселилось 30,7 тыс. жителей, так что, считает депутат, впереди еще много серьезной работы. Также, она подчеркивает важность своевременного информирования граждан о порядке оформления соответствующих документов, процессе обращения в профильные инстанции.
Представителями управляющих компаний, застройщиков, МФЦ, ЕИРЦ, «Мослифта», органов исполнительной власти, Московского фонда реновации, принимающими участие в совещании, была составлена общая дорожная карта, позволяющая всем структурам сотрудничать в интересах каждого жителя столицы.
Напоминаем: программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Первые жители въехали в новые дома уже в феврале 2018 года. Для строительства домов по программе реновации подобрано 513 стартовых площадок, они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.
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