Белорусский союз журналистов приостановил свое участие в международной федерации

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил приостановить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ). Об этом сообщается в понедельник на сайте БСЖ.

"Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такое решение принято в связи с "систематическим игнорированием чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов" и "отсутствием солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод".