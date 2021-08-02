В Сети появилась интерактивная карата России с указанием "ковидных" ограничений по регионам
16:00 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интерактивный сервис для информирования о действующих в регионах России ограничениях из-за распространения COVID-19 появился на сайте стопкоронавирус.рф. Об этом ТАСС сообщили создатели сервиса.
Сервис представляет из себя интерактивную карту с разделением на субъекты РФ.
Любой посетитель сайта стопкоронавирус.рф сможет с помощью представленной карты узнать актуальную информацию о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в каждом регионе России, а также получить информацию о запретах и ограничениях, связанных с работой общепита, посещением общественных мест, поездках на общественном транспорте и другие региональные нормы. Для получения данных достаточно кликнуть на интересующий регион на карте.
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