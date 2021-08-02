СберБанком зачислилены государственные выплаты на детей
16:25 02.08.2021
Помимо уже полученных некоторыми родителями гос. выплат к началу учебного года на детей в размере 10 000 рублей на карты и счета Сбербанка, клиенты Сбера в течение двух рабочих дней получат доступ к подписке СберПрайм на три месяца за 1 рубль.
После активации СберПрайм в течение двух рабочих дней Сбер направит промокод, которым можно расплатиться на 1000 рублей в СберМаркете и на 1000 рублей в СберМегаМаркете на каждого ребёнка, промокод действует до конца 2021 года: им можно оплатить до 20% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. В оба сервиса можно быстро зайти без логина и пароля по Сбер ID.
Клиентам, также, будет выслан промокод для бесплатного подключения страховки от несчастного случая СК «Сбербанк страхование», покрывающим 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.
С 5 августа в Сбере стартует акция «Снова в школу!», в рамках новой категории, которая появится на СберМегаМаркете и СберМаркете, где будут собраны необходимые товары для подготовки ребенка к началу учебного года, можно будет совершить все необходимые покупки, к тому же, родителям за первую покупку в разряде “Школьные товары” Сбер начислит 30% бонусов, которые можно будет тут же потратить.
На сайте проекта sber.ru можно ознакомиться с перечнем необходимых товаров для учащихся с 1 по 11 класс, бесплатно оформить детскую и молодежную карты, образовательный кредит по спец. ставке, прослушать серию лекций от экспертов СберЗдоровья и многое другое.
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