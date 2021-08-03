Недалеко от здания Пентагона произошла стрельба

18:38 Источник: Интерфакс

Вход в здание Министерства обороны США и выход из него временно закрыли из-за стрельбы поблизости, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, слышались "многочисленные выстрелы" в районе пересадочного пункта общественного транспорта, находящегося близ Пентагона.

Агентство отмечает, что в районе происшествия один человек "лежит на земле". Информации о его состоянии не приводится. Проезжающим через Пентагон поездам в метро предписано следовать без остановки.