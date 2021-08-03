Недалеко от здания Пентагона произошла стрельба
18:38 03.08.2021 Источник: Интерфакс
Вход в здание Министерства обороны США и выход из него временно закрыли из-за стрельбы поблизости, сообщает во вторник агентство Associated Press.
По его данным, слышались "многочисленные выстрелы" в районе пересадочного пункта общественного транспорта, находящегося близ Пентагона.
Агентство отмечает, что в районе происшествия один человек "лежит на земле". Информации о его состоянии не приводится. Проезжающим через Пентагон поездам в метро предписано следовать без остановки.
НОВОСТИ
- 18:34 03.08.2021
- Аналитик и эрудит Анатолий Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Государственной думы
- 18:21 03.08.2021
- Центробанк предупреждает граждан о мошеннической схеме
- 18:00 03.08.2021
- Boeing пока отменил запуск своего космического корабля Starliner к МКС
- 17:44 03.08.2021
- Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации - Евгений Попов
- 17:25 03.08.2021
- МИД ФРГ: Власти в Минске игнорируют собственных спортсменов и тем самым олимпийские принципы
- 17:10 03.08.2021
- Евгений Нифантьев предложил усилить контроль над частными домами престарелых
- 16:35 03.08.2021
- ЦИК в Верховном суде обратился с просьбой признать исключение Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму
- 16:28 03.08.2021
- Заявление на участие в онлайн-выборах 17-19 сентября подали 150 тыс москвичей
- 16:05 03.08.2021
- Минск отрицает свою роль в создании миграционного кризиса на границе с Литвой
- 15:59 03.08.2021
- Александр Румянцев считает, что строгий санитарный контроль сдержит распространение инфекций в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать