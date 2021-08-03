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Признание ковид-паспорта Сан-Марино не означает признание ЕС "Спутника V" - ЕК

20:04 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признание Еврокомиссией (ЕК) ковид-сертификата республики Сан-Марино, где широко использовалась вакцина "Спутник V", не означает одобрения в ЕС этой российской вакцины. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель Еврокомиссии. По его словам, каждая из стран ЕС должна самостоятельно принимать решение, признавать ли сертификаты "Спутника V" на своей территории.

"Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности ковид-сертификатов. В отношении вакцины "Спутник V" сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой ковид- сертификат ЕС: от каждой из стран - членов Евросоюза теперь зависит, отменять ли на своей территории санитарные ограничения для лиц, которые имеют сертификаты о вакцинации препаратами, не имеющими разрешения для использования на рынке Евросоюза", - сообщил собеседник агентства.

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