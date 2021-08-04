Управляющая компания не имеет права отключать свет и воду за долги - Разворотнева

11:50

Фото: Екатерина Бибикова

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя произвол управляющей компании в отношении квартиры известной телеведущей Тутты Ларсон заявила, что ни ГБУ «Жилищник», ни другие управляющие компании не имеют права на действия подобного рода.

Как пишет звезда в своем Instagram из-за недоразумения - не сработавшей опции “автоплатёж” и последующей просрочки оплаты коммунальных услуг, сотрудниками ГБУ «Жилищник» из распределительного щита квартиры телеведущей был изъят энергоблок, повлекший за собой отключение электроэнергии и сигнализации. Задолженность, со слов Тутты Ларсон, не составляла более двух месяцев.

“Отключить должника от ресурсов, например, от поступления электроэнергии, горячей воды или газа может только ресурсоснабжающая организация. При этом, согласно 354 Постановлению Правительства Российской Федерации, должен быть соблюден ряд требований, так в первую очередь должник должен получить уведомление о том, что, если в течение 20 дней он не погасит задолженность подача услуг может быть сначала ограничена, а потом прекращена. При этом исполнитель должен иметь на руках подтверждение того, что уведомление должник получил”, — объяснила Светлана Разворотнева.

По ее словам, если уведомление получено, то ограничение подачи коммунальной услуги возможно только через двадцать дней, и только через последующие десять - отключено полностью, причем отключить холодную воду и отопление подающая компания не имеет права. Если же произошло отключение, а извещение не получено - следовательно оно не законно, и можно обращаться в прокуратуру. После оплаты задолженности или заключения соглашения о порядке погашения долга и оплаты расходов ресурсоподающей организации возобновление подачи коммунальной услуги осуществляется в двухдневный срок, — рассказала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ.